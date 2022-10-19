تفاصيل الكسوف الجزئى للشمس

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى عن تفاصيل ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس يوم الثلاثاء المقبل والذى يمكن رؤيته بالقاهرة فى الساعة 12 ظهرا تقريبا، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام الهجرى الحالى 1444.





وقال القاضى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن ذروة الكسوف الجزئى فى القاهرة ستكون فى تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبا حيث يغطى قرص القمر حوالى 37.3% من قرص الشمس، وينتهى الكسوف الجزئى فى الساعة الثانية و16 دقيقة تقريبا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته فى القاهرة وحتى نهايته ساعتين و16 دقيقة تقريبا.

وأضاف أن أكبر قدر من الكسوف ستشهده مدينة العريش بنسبة 7ر39% ومدته نحو ساعتين و23 دقيقة، وأقل قدر سيكون فى مدينة أبوسمبل بنسبة 23% ومدته نحو ساعة و59 دقيقة، محذرا المواطنين من النظر إلى الشمس مباشرة لمتابعة الكسوف إلا من خلال نظارات خاصة.

وعن توقيت مراحل الكسوف الجزئى، أوضح رئيس المعهد أن الكسوف الجزئى للشمس سيبدأ فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا، ككسوف شبه ظلى ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وسينتهى ككسوف شبه ظلى فى الساعة الثالثة ودقيقتين و8 ثوان، وبذلك يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

وأشار إلى أنه يمكن رؤيته ككسوف جزئى فى أجزاء من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا، وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئى فى سهل غرب سيبيريا فى روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك، إحدى المدن الروسية، حيث يغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس.

وأعلن الدكتور جاد القاضى فتح المعهد (مرصد حلوان) أبوابه يوم الثلاثاء المقبل للمهتمين وهواة رصد الظواهر الفلكية، حيث سيكون هناك فريق بحثى مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.

وأوضح أنه سيتم كذلك تنظيم محاضرات علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة يقوم عليها نخبة من كوادر المعهد، وفعالية رصد باستخدام التليسكوب الشمسى وندوة عامة بمقر المعهد بحلوان، وستكون هناك فعالية أخرى بمرصد القطامية الفلكى، وفى المركز الإقليمى للمعهد بمدينه الخارجة بالوادى الجديد، وفى المركز الإقليمى للزلازل بأسوان، ويجرى التنسيق لفعالية فى الأقصر.

ولفت إلى أنه من المقرر نقل فعاليات رصد ومتابعة الكسوف الجزئى للشمس على الهواء مباشرة من مركز الرصد على موقع المعهد الرسمى وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة المعهد.

يذكر أن الكسوف الشمسى يحدث فى وضع الاقتران أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.

وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تصطف الشمس والقمر والأرض فى خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس مما يؤدى إلى حجب صورة الشمس كليا أو جزئيا لسكان الأرض، فيما يحدث الكسوف الكلى للشمس عندما يكون القطر الزاوى للقمر أكبر من الشمس، مما يحجب كل ضوء الشمس المباشر.