تيك توك يستعين بكاتب شهير لتعزيز حضور التطبيق فى المجال الأدبى

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة "تيك توك"، عن أنها ضمّت إلى صفوفها الكاتب السويسرى "جويل ديكر"، الذى تعد مؤلفاته من بين الأكثر مبيعاً، فى خطوة تهدف منها المنصة إلى ترسيخ دخولها المجال الأدبى.





وكان الروائى السويسرى "37 عاماً"، الذى بيعت 13 مليون نسخة من كتبه فى مختلف أنحاء العالم، منذ كتابه "الحقيقة فى شأن قضية هارى كيبير" عام 2012 أطلق دار النشر الخاصة به "روزى أند وولف" فى مارس الماضى، من خلال إصداره روايته الأخيرة "قضية ألاسكا ساندرز". كما فاز بجائزة الجائزة الكبرى للرواية من الأكاديمية الفرنسية لعمله فى كتابه "الحقيقة فى شأن قضية هارى كيبير".

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