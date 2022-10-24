أخلاقنا الجميلة.. الصدق فى المعاملات خلق إسلامى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة "أخلاقنا الجميلة" التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يذكر "دوت الخليج" القراء، بضرورة الصدق فى المعاملات.

وأوضح الأزهر الشريف، أن الإسلام رسخ الصدق ودعا إليه، لأنه من خلق المتقين وصفة الصالحين.

وحذر الإسلام من الكذب لأن فيه هلاك الإنسان والمجتمع، على عكس الصدق الذى يدعم الود والثقة بين الناس، ويحقق الأمان فى التعاملات.

وعن عبد الله بن مسعود، رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا".