أبراج يرفض أصحابها التحكم فى قراراتهم

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من الأبراج الفلكية التى ترغب فى التحكم بكل الأشياء والأمور دون السماح لأحد بالتدخل فى أى قرار.

ومن بين الأبراج التى لا يسمح أصحابها لأحد بالتحكم فيها، وفقا لموقع "timesofindia":

-برج الحمل:

يتسم أصحاب برج الحمل بالشخصية القوية ويتوصلون دائما إلى الطرق المختلفة للتخلص من المشاكل، لاعتقادهم بأنهم دائما على صواب لذا لا يسمح هؤلاء لأحد بالتحكم فى القرارات.

-برج الجوزاء:

يفضل مواليد برج الجوزاء بالاحتفاظ بأسرارهم طوال الوقت، لذا لا يلجأون إلى الفضفضة مع أى شخص، وبالإضافة إلى حرصهم طوال الوقت على الظهور فى صورة شخص قوى لا يعرف أحد ما يدور فى ذهنه.

-برج الميزان:

لا يمكن أن يخضع الأفراد أصحاب برج الميزان لتنفيذ رغبات أحد، لإيمانهم بأنفسهم وقدرتهم بأنهم على كفاءة عالية ولا يحتاجون إلى أى مساعدة من الآخرين.

-برج الجدى:

يتخذ أصحاب برج الجدى قراراتهم بأنفسهم لذا ليس من السهل إقناعهم بأى قرار، وبالرغم من ذلك فهم على استعداد تام للإنصاب للآخرين دون تنفيذ أى نصيحة منهم.

-برج القوس:

يتسم أصحاب برج القوس بالصراحة ولا يريد أى شخص التحكم فيهم، ولكنهم يستمعون جيدا للنصائح دون تنفيذ أى شئ.