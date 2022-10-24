موعد طرح هاتف Huawei P50 Pocket S الجديد

جدة - نرمين السيد - وطرحت الشركة الفيديو التشويقى للهاتف "Huawei P50 Pocket S"، مشيرة إلى أنه يتم توفيره بـ 6 ألوان مثل الأسود والأزرق والوردى والأبيض والأخضر والأصفر. وأوضحت الشركة إلى أنه تم إطلاق هاتف "Huawei P50 Pocket" الأصلى فى ديسمبر 2021، حيث يعمل بمعالج Snapdragon 888 4G، بينما الهاتف الجديد يعمل بمعالج Snapdragon 778G 4G. ويأتى "Huawei P50 Pocket S" بشاشة من نوع "OLED" وتتميز بكونها قابلة للطى وتعمل بمعدل تحديث 120 هرتز وتقنية معالجة الصور XMAGE.

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