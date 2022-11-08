استخدم واتساب بالتليفون الأرضى.. إليك الطريقة فى 6 خطوات

جدة - نرمين السيد - ورغم ذلك، فإذا لم يكن لديك بطاقة SIM تستطيع أيضًا الاستفادة من تطبيق المراسلة الشهير، بحسب ما ذكرته صحيفة "The Sun" الإنجليزية.

وربما ترغب فى استخدام واتساب على جهاز أندرويد اللوحى أو الآيباد أو الحاسب الآلى الشخصى، وغالبًا لا تحتوى هذه الأجهزة على بطاقة SIM، ومع ذلك بإمكانك استخدام واتساب عن طريق الخط الأرضى، وفقًا لما نقلته "العربية".

خطوات استخدام واتساب عن طريق الخط الأرضى

أولًا: افتح واتساب على الجهاز الذى ستستخدمه.

ثانيًا: سيطلب منك التطبيق إدخال رقم هاتفك، وهنا أدخل رقم هاتف منزلك أو الخط الأرضى الذى تريد استخدامه.

ثالثًا: وسيحاول التطبيق أن يرسل لك رسالة، لكن الهاتف الأرضى لا يستقبل بعد 5 دقائق من محاولاته، سيتيح لك خيار "اتصل بى" للتحقق من امتلاكك رقم الهاتف.

رابعًا: انقر عليه وستتلقى مكالمة على هاتف منزلك، ستزودك برمز التحقق وستكرره لك 6 مرات.

خامسًا: ادخل الرمز فى التطبيق.

سادسًا: تستطيع استخدام واتساب من أجل الدردشة وإجراء المكالمات.