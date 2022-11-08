- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة البريطانية أن الرجل العجوز الأمريكى يدعى جيم ماكينجفيل، والمعروف أيضا باسم "فراش ماك"، مشيرة إلى أن الحظ ابتسم له بعد فوز فريقه الكروى الأمريكى المفضل هيوستن أستروس على فيلادلفيا فيليز فى إحدى البطولات العالمية.
وكشفت الصحيفة تفاصيل فوز فراش ماك بـ 75 مليون دولار؛ حيث راهن العجوز بقيمة 10 ملايين دولار على الفائزين بالبطولة العالمية هيوستن أستروس لتلقى تعويضات ضخمة، وعندما فاز فريقه المفضل هيوستن أستروس بالبطولة العالمية على فيلادلفيا فيليز، بنتيجة 4-1 فى المباراة السادسة حصل جيم ماكينجفيل على تعويض بقيمة 65 مليون جنيه إسترلينى أى ما يعادل 75 ملين دولار أمريكى.
ومن جانبه، نشر العجوز الأمريكى صورا لاحتفاله بهذا الفوز الثمين على وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا؛ حيث غرد على تويتر، وهو يحمل حقيبة مليئة بالنقود تقدر بـ 75 مليون دولار أمريكى، كما كتب رسالة مؤثرة شكر لمدينة هيوستن، واستروس، وزوجته ليندا.
جدير بالذكر، أن العجوز الأمريكى خسر 7 ملايين جنيه إسترلينى عندما راهن على سينسيناتى بنجلس للفوز بلقب سوبر بول فى فبراير الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجوز يحصد 75 مليون دولار فى دقائق (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.