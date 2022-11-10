حصل على 2 مليار دولار.. الإعلان عن الفائز بجائزة «اليانصيب» الكبرى بأمريكا

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وتم بيع البطاقة الفائزة فى متاجر يملكها رجل من أصل سورى فى ولاية كاليفورنيا.
وأشارت "باوربول" إلى أن تذكرة واحدة فحسب فى كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية تطابقت مع الأرقام الخمسة التى أسفر عنها السحب.
وأوضحت هيئة اليانصيب فى ولاية كاليفورنيا فى تغريدة على شبكة تويتر الثلاثاء إلى أن الفائز هو أول شخص من الولاية يصبح مليارديرًا بواسطة اليانصيب، مضيفة أن البطاقة الفائزة بيعت فى "Joe's Service Center" فى ألتادينا، وهو متجر فى محطة للمحروقات يملكه جو شحيد، من أصل سورى، وحصل على عمولة بقيمة مليون دولار، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
ويجب على الفائز بالجائزة الاختيار بين تسلمها كاملة ولكن مقسطة على 30 قسطًا خلال 29 عامًا، او دفعة واحدة لكن سيحصل هنا على مبلغ 997.6 مليون دولار، بحسب ما قالته شركة "باوربول".
حتى ليلة الإثنين لم ينتج عن 40 سحبًا متتاليًا أى فائز بالجائزة الكبرى، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها إلى مبلغ يزيد عن مليار دولار.
ولم تكن تتعدى فرصة الفوز بالجائزة نسبة واحد على 292.2 مليونًا.
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