جدة - نرمين السيد - باع إيلون ماسك، مالك شركة تسلا ومنصة تويتر، أسهمًا فى شركة صناعة السيارات الكهربائية، بحوالى 4 مليارات دولارات، وفق إفصاح لهيئة البورصات الأمريكية، الثلاثاء بعد أكثر من أسبوع من استحواذه على "تويتر" فى صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.





وكشفت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ماسك الذى مول عبر بيع أسهم فى "تسلا" جزءًا كبيرًا من صفقة "تويتر"، حيث باع 19.5 مليون من أسهم الشركة بنحو 3.95 مليار دولار. وانخفض صافى ثروة إيلون ماسك قبل البيع، دون 200 مليار دولار، مع تخلص المستثمرين من أسهم شركة "تسلا" بسبب مخاوف من أن يكون الرئيس التنفيذى لأغلى شركات صناعة السيارات الكهربائية فى العالم وأكبر مساهم بها مهتمًا أكثر بمنصة تويتر، بحسب ما نقلته "العربية". وأشارت مجلة "فوربس" إلى أن ثروة ماسك تبلغ حاليًا 194.8 مليار دولار، وياتى جزء كبير منها من حصته البالغة نحو 15% فى تسلا، التى تبلغ قيمها السوقية 622 مليار دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع ثروة إيلون ماسك.. مالك تويتر باع أسهمًا فى «تسلا» بـ 4 مليارات دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.