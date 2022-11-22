تعليمات القيادة أثناء الشبورة
وقالت "المرور" على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت، إنه لابد من التزام السائقين بالتعليمات التالية؛ لتفادى أضرار الشبورة، وتتمثل تلك التعليمات فى:
الالتزام بتعليمات رجل المرور
تهدئة السرعة قبل الدخول فى الشبورة
فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء داخل السيارة
استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير
إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض مع إستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.
القيادة أثناء الشبورة
سرعة سيارتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به
استخدام ألة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك
عدم التوقف فى الشبورة على الطريق مهما حدث
استعمال مسَّاحات الزجاج
فى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق وبعيدا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لاتعرض حياتك للخطر
إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة، ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيد عن الطريق لحين انتهاء الشبورة.
القيادة أثناء الشبورة
مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.. الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغى الإسراع فى المسافة بين منطقة وأخرى؛ حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.
السير فى الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية؛ تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى
لا تتخطَ السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خليك فى الأمان.. 14 نصيحة من المرور لتفادى أضرار الشبورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.