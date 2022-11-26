الثغرة الأمنية بتويتر لم تنته.. «جهات سيئة» وصلت لبيانات ملايين المستخدمين

جدة - نرمين السيد - وظهر ما يدل على أن نفس هذه الثغرة الأمنية تم استغلالها من قبل عدة جهات سيئة، وتم عرض البيانات المخترقة للبيع على شبكة الإنترنت المظلمة من قبل مصادر عديدة،

وكان فى السابق يعتقد أن مخترقًا واحدًا فقط هو تمكن من الوصول إلى البيانات، وعزز قبول تويتر المتأخر بعض الشئ ذلك.

وتم الإبلاغ عن هذه الثغرة الأمنية فى يناير من هذا العام، مما سمح بإدخال رقم هاتف أو عنوان بريد إلكترونى، ثم العثور على "twitterID" المرتبط، وهذا معرف داخلى يستخدمه تويتر، لكن يمكن تحوياه بسهولة لحساب على موقع التغريدات.

وذكرت وظيفة استعادة الخصوصية بعد ذلك أن أحد المتسللين استخدم الثغرة الأمنية للصول على بيانات شخصية من ملايين الحسابات.

وكانت هناك بالأمس اقتراحات على منصة تويتر، تقول إن نفس البيانات الشخصية تم الوصول إليها من قبل العديد من الجهات السيئة، وليس واحدًا فقط.

ورجح موقع "9to5Mac" أن هناك دليلًا على أن هذا هو الحال بالفعل، فقد تم عرض مجموعة من بيانات تحتوى على نفس المعلومات بتنسيق مختلف، حيث صرح باحث أمنى بأنه "بالتأكيد يمثل تهديدًا مختلفًا، لافتين إلى أن هذا مجرد ملف واحد من عدد من الملفات التى رأوها.

وتشمل البيانات المسروقة مستخدمى تويتر فى بريطانيا، وتقريبًا كل دول الاتحاد الأوروبى، وأجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية.