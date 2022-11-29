أستاذ طب نفسى لـ الشباب: لا تتزوجوا فى سن العشرينيات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، من الزواج المبكر فى العشرينات، قائلا للشباب: "لا تجعلوا إشباع الذكورة سببًا فى الزواج، ومن يتزوج مبكرًا يمل مبكرًا".





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن الذين يتزوجون مبكرًا يصابون بحالة زهق لأنه كان يبحث عن شخصية لإرضاء رغباته، فلو كان شخصًا مقتدرًا ماديًّا سيبحث عن زوجة ثانية وإذا كان شخصًا غير مقتدر فسيبدأ فى المعاكسات فقط". ونتابع: "لا أنصح الشباب بالزواج فى سن العشرينيات فالزواج مبنى على الرحمة والمودة والسكينة وليس بهدف إرضاء الغرائز فقط، وهناك سن محدد لنضوج وتطور الشاب وهناك فرق بين سن نضوج الرجل وسن نضوج المرأة، والزواج فى سن الـ 22 خطر جدًّا".

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