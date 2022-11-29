أخلاقنا الجميلة.. عامل بسيط يعثر على 50 ألف جنيه ويردها إلى صاحبها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال السيد حسن إبراهيم محمد، مقيم مركز الزقازيق محافظة الشرقية، 59 عاما، بطل الواقعة، أنه لديه أربعة أبناء، لكنه صمم على إعادة الأموال لصاحبها.
وأكد، أنه وجد الحقيبة التي يوجد بها المبلغ المفقود، حينما كان ينظف الشارع بالقرب من البحر، موضحا أنه لم يقم بعد المال خوفا من أن تسرق منه في الشارع، وبالتالي أعطى المال لرئيس الحي.
وتابع أن رئيس الحي تواصل مع مدير بنك الاسكندرية، ثم تواصل مدير البنك معه، وأراد أن يقوم المدير بشكره بنفسه، و حينما ذهب إليه وجد صاحب المال المفقود في انتظاره ليشكره على أمانته العظيمة.
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