اليوم العالمى للإيدز 2022.. كل ما لا تعرفه عن فيروس نقص المناعة

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمي للإيدز 2022

وخلال السطور التالية، نستعرض ما هو مرض الإيدز، وتاريخ الاحتفال بـ اليوم العالمى للإيدز 2022؛ فضلًا عن شعار الاحتفال به هذا العام.

مرض الإيدز هو مرض يصيب الجهاز المناعى البشرى، ويسببه فيروس نقص المناعة البشرية "فيروس إتش أى فى "HIV"، حيث تؤدى الإصابة بهذه الحالة المرضية إلى التقليل من فاعلية الجهاز المناعى للإنسان بشكل تدريجى ليترك المصابين به عُرضة للإصابة بأنواع من العدوى الانتهازية فضلا عن الأورام.

وينتقل الإيدز إلى المصاب عن طريق حدوث اتصال مباشر بين غشاء مخاطى، أو مجرى الدم، وبين سائل جسدى يحتوى على فيروس نقص المناعة، مثل: الدم أو السائل المنوي للذكر أو السائل المهبلي للأنثى أو المذي أو لبن الرضاعة الطبيعية.

اليوم العالمي للإيدز

اليوم العالمى للإيدز.. ذُكر للمرة الأولى فى شهر أغسطس من عام 1987، حيث عرض جيمس بون، وتوماس نيتر، وهما من موظفى الإعلام فى البرنامج العالمي لمكافحة الإيدز بـ منظمة الصحة العالمية فكرة الاحتفال بـ اليوم العالمى للإيدز، على الدكتور جوناثان مان، مدير البرنامج العالمى لمكافحة الإيدز.

وأظهر الدكتور مان التحمس لفكرة جيمس بون، وتوماس نيتر، حيث وافق عليها سريعًا، وعرض على مسؤولى الأمم المتحدة الأمر، وكان أول احتفال بـ اليوم العالمى للإيدز فى الأول من شهر ديسمبر عام 1988.

وشددت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية إحياء اليوم العالمى للإيدز، فى قرارها 15/34؛ حيث يخصص لإحياء المناسبة والتوعية من مخاطر مرض الإيدز، ومخاطر انتقال فيروس "إتش آى فى" المسبب له، عن طريق استعمال أدوات حادة ملوثة، أو ممارسة جنسية غير سليمة.

أول ظهور لمرض الإيدز فى العالم

وكان أول تسجيل لحالات مريضة بـ الإيدز، في 5 يونيو عام 1981 فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث اكتشفت وكالة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية فى أمريكا، عددًا من حالات الإصابة الالتهاب الرئوى بالمتكيسة الجؤجؤية، فى 5 أشخاص من المثليين جنسيا فى لوس أنجلوس بـ ولاية كاليفورنيا.

اليوم العالمى للإيدز 2022

وتحتفل الأمم المتحدة بـ اليوم العالمى للإيدز 2022 هذا العام تحت شعار "حققوا المساواة"، والذى هو بمثابة دعوة للعمل، لمطالبة الجميع باتخاذ الإجراءات العملية التى أثبتت جدواها للتصدى لأوجه التفاوت والمساعدة في القضاء على الإيدز.

وفى هذا الصدد، قالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكترونى الرسمى: "يؤكد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بـ الإيدز أن التفاوتات التى تؤدى إلى تواصل جائحة الإيدز ليست حتمية؛ ويمكننا معالجتها ويحث فى هذا اليوم العالمى الجميع على التصدى لأوجه التفاوت التي تعوق التقدم فى إنهاء الإيدز".

وأضافت: "قالت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز: "يمكننا القضاء على الإيدز - إذا وضعنا نهاية لأوجه عدم المساواة التى تديمه.. وفى اليوم العالمي للإيدز 2022، نحتاج إلى مشاركة الجميع فى نشر الرسالة التي مفادها بأننا سنستفيد جميعا عندما نتصدى إلى اللامساواة، ولم يبق أمامنا سوى 8 سنوات قبل حلول الموعد الأقصى لتحقيق أحد أهداف جدول أعمال عام 2030 فيما يتعلق بإنهاء الإيدز باعتباره تهديدا للصحة العالمية".

اليوم العالمي للإيدز 2022

واستطرد موقع الأمم المتحدة فى حديثه عن اليوم العالمى للإيدز 2022: "قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد تشابا كوروشى، إن الهدف المتمثل فى القضاء على الإيدز بحلول عام 2030 بعيد كل البعد عن المسار الصحيح، مشيرا إلى أن عدم المساواة والتمييز وتجاهل حقوق الإنسان تعيق تقدمنا".

وشدد كوروشي على ضرورة أن "نتصدى لهذه التحديات التى جعلت الإيدز يمثل أزمة صحية عالمية لأكثر من 40 عاما، أضم صوتى إلى الدعوة إلى المساواة".

وتابع: "إننا بحاجة فى اليوم العالمى للإيدز 2022 إلى تدابير عاجلة لإنهاء عدم المساواة التي تجعل الناس عُرضة للإصابة بـ الإيدز، وإذا تحرك المجتمع الدولى، فسيتم منع 3.6 مليون إصابة جديدة بـ فيروس نقص المناعة البشرية و1.7 مليون حالة وفاة مرتبطة بالإيدز فى هذا العِقد".

اليوم العالمى للإيدز .. إحصائيات وأرقام مفزعة

اليوم العالمى للإيدز 2022... وتشير إحصاءات برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز إلى أن عدد المصابين بـ الفيروس في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط قدر بـ380,000 شخصا، بينهم 40000 شخص جديد أضيفوا للعدد الإجمالى لعام 2007.

ولفتت الإحصائيات إلى أن العالم العربي يشهد ثاني أعلى نسبة إصابة في العالم بمرض نقص المناعة، بينما 90% من المصابين بـ الإيدز لا يعلمون أنهم مصابون نتيجة عدم التحليل والفحص.

اليوم العالمي للإيدز 2022

اليوم العالمى للإيدز 2022... وتابعت: "بلغ العدد التقديري للأشخاص المصابين بفيروس الإيدز في عام 2020، فى العالم 37 مليونا و700 ألف شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم في عام 2020؛ نتيجة لأسباب تتعلق بـ الإيدز 680 ألف شخص فى العالم، و73% من البالغين المتعايشين مع فيروس الإيدز يتلقون علاجًا مضادًا للفيروسات العكوسة مدى الحياة فى عام 2020".