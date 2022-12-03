مشاريع مثيرة لتويتر فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وكتب ماكرون - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) حسبما أوردت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم السبت - "التقيت مع الرئيس الجديد لتويتر إيلون ماسك، وأجرينا مناقشة واضحة وصريحة"، موضحا أنه ناقش مع ماسك مشاريع صناعيّة خضراء مستقبلية مثل إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات.

من جانبه، قال ماسك إنه "متحمس" بشأن مشاريع مثيرة فى فرنسا.