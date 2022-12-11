جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن السلطات اعتقلت رجلًا يبلغ من العمر 57 عامًا بعد إطلاق النار الذى وقع فى حانة بحى فيدين بالمدينة حيث عقد الاجتماع.
وقال شاهد على الواقعة: "دخل إلى الغرفة وأغلق الباب وصاح" سأقتلكم جميعًا، ثم بدأ فى إطلاق النار"، وفقًا لوكالة "أنسا" الإيطالية.
وأوضحت التقارير أن 4 آخرين أصيبوا بجروح فى الحادث من بينهم واحد على الأقل يعانى من إصابات خطيرة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وذكر شاهد آخر لشبكة "راى نيوز" أن المشتبه به رجل من المنطقة كان لديه عدة خلافات مع السكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتج عنه مقتل 3 سيدات.. اجتماع لسكان عمارة يتحول لمعركة بإيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.