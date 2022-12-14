الإفتاء توجه تحذيرا عاجلا من فعل يتسبب فى دخول النار

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "حذَّر النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، من القسوة والجفاء والغلظة فى التعامل، وأخبر بأنَّه من يفعل ذلك يعاقب بدخول النار".

وأضافت: "روى عن أبى مسعود الأنصارى قال: كنت أضرب غلامًا لى فسمعت من خلفى صوتًا: "اعلم أبا مسعود، لَلهُ أقدر عليك منك عليه»، فالتفتُّ فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله هو حُرٌّ لوجه الله، فقال: "أما لو لم تفعل للفحتك النار".