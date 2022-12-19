«آيفون» ينقذ عائلة أمريكية من الموت

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "إنسايدر" أن كلو فيلدز وزوجته كريستيان زيلادا، كانا فى رحلة للاستمتاع بمناظر خلابة عبر غابة أنجيليس الوطنية، لكن تعرضا لحادث مروع بأن سقطت السيارة بهما فوق حافة الجبل على ارتفاع 300 قدم.

وأوضح الموقع أنهما بعد سقوط السيارة من فوق الجبل، ظلا على قيد الحياة، فكا أحزمة مقاعدهم بسرعة، وزحفا خارج السيارة. وبفحص متعلقاتهما وجدا أن الهواتف تحطمت، لكن فيلدز كان يمتلك هاتف آيفون لكنه لم يلتقط شبكة إرسال أو إنترنت.

بعد مرور ساعات، ظهرت رسالة على الهاتف، تفيد بأنه تم الكشف عن حادث تحطم، وإتاحة إجراء اتصال بخدمات الطوارئ، على الرغم من أن الشاشة كانت متحطمة تماما.

وأرسل فيلدز رسالة نصية لخدمات الطوارئ، وشرح ما حدث ومكان سقوط السيارة، وفى غضون 30 دقيقة، تم نقلهم جواً من الوادى المهجور.

يشار إلى أن الرسالة التى ظهرت على "آيفون" هى جزء من نظام آبل الجديد للطوارئ عبر الأقمار الصناعية.