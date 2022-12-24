متحف الحضارة يستضيف ملتقى تعليمى للعبة السنت الفرعونية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة رانيا صلاح صديق خبيرة التراث غير المادى وصاحبة مبادرة إعادة إحياء لعبة السنت، إن لعبة السنت هى أقدم لعبة لوحية على وجه الأرض، موضحة: "أجدادنا فى الماضى كانوا أصحاب فلسفة تجوب العالم وتعيش كثيرا، واللعبة جميلة ورائعة، ويمكن أن تلعب هذه اللعبة فى الدنيا والآخرة، حيث تسعى هذه اللعبة إلى تأهيل لاعبيها كى يكونوا بشر أفضل".





وأضافت خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسينى: "هدف اللعبة هو أن من يخرج أولا يكون الفائز، وهذا لا يعنى الموت ولكن الانتقال إلى العالم الآخر، ومعنى لعبة سنت هو المرور للحياة الأبدية". وتابعت خبيرة التراث غير المادى وصاحبة مبادرة إعادة إحياء لعبة السنت: "أنا رئيس مجلس أمناء مؤسسة كرامة ونستهدف إحياء الحرف التقليدية المعرضة للاندثار، ولدينا مشروع لإحياء حرفة التطعيم، مثل التطعيم بالصدف والعظام والنحاس والأحجار والخشب، كما شاهدت فيلما عن سقارة فى مصر القديمة ووجدنا لعبة السنت، وبخاصة أننا نتحدث عن الهوية المصرية وإنجازات أجدادنا وإسهاماتهم الحضارة، حيث نريد الربط بين الماضى والحاضر، لذلك فقد نفذنا طرق مختلفة، فى البداية كانت مطعمة بالصدف وقرن الجاموس وعظام الجمال والتركواز، لكننا عملنا على طرحها بشكل أرخص حتى تكون فى متناول الجميع".

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