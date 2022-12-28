مبادرة توعية الطفل.. إيجابيات تعامل الأطفال مع النباتات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - إيجابيات تعامل الأطفال مع النباتات أولًا: رعاية النبات تنمى شخصية الطفل ثانيًا: تعزز الشعور بالمسؤولية والإنجاز ثالثًا: التواصل مع الطبيعة يؤثر إيجابيًا فى الصحة النفسية ويجب أن تشترى لطفلك أدوات الزراعة وختر له النباتات سهلة النمو. وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت عددًا من المبادرات من بينها مبادرة "توعية الطفل"، والتى تهدف لتوعية الآباء والأمهات بأساسيات تربية الطفل.

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