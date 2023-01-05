خلى بالك.. 6 نصائح عاجلة لـ تفادى انفجار سخان الغاز فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت اتاون جاس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنه يجب أخذ هذه النصائح بعين الاعتبار؛ حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر، وخصوصا مع موجات الطقس السيئ وتقلبات فصل الشتاء.

وتمثلت تلك النصائح فى:

عدم العبث بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها.

عدم استخدام خامات غير معتمدة مثل خامات السباكة على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان، والمركَّبة فوق السخان؛ لأى سبب من الأسباب.

عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات "الهواية" نهائيا؛ إذ يلجأ بعض العملاء إلى إلغائها أو سدها بمعرفتهم وخصوصا مع برودة الطقس.

أهمية التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم إغلاقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف.

عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.