القاهرة الإخبارية.. قوارب «أبى رقراق» بالمغرب تربط تاريخ الرباط وسلا

جدة - نرمين السيد - فعلى مياه نهر أبى رقراق المتعرج تواصل المراكب الخشبية الزرقاء رحلاتها ذهابا وإيابا، لتنقل الركاب بين الرباط وتسلا، فى تقليد لازال متواصلا رغم تطور النهر بين مدينتين يفصلهما مجرى النهر ويجمعهما التاريخ.

ويقول أصحاب القوارب إنهم فخورون بالتمسك بهذا التقليد، الذى يعد تذكيرا بالماضى، والذى لم تكن قد بنيت فيه الجسور أو استخدمت فيه وسائل النقل الحديث الأخرى.

وأشار التقرير، إلى أنه يتم استخدام الخدمة فى الغالب من قبل السياح الذين يتطلعون لرؤية قلعة "الأودية" القريبة، التى يعود تاريخها إلى قرون، وأنه لايزال هناك العديد من العملاء المحليين الذين يقومون برحلاتهم النيلية عبر النهر.

فالمدينتان تشكلان حالة فريدة فى العلاقة بين المدن المجاورة فى المغرب، فهى الوحيدة التى يشطرهما مجرى نهر إلى قسمين، فتشكل إحداهما الضفة الشمالية تسلا وأخرى ضفة النهر الجنوبية الرباط، أما نهر أبى رقراق فهو يصب فى المحيط الأطلسى قادما من الهضاب الوسطى للمغرب.