الصين تطلق 14 قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينجوا" أن الصاروخ إنطلق من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى فى شمالى الصين فى الساعة 11:14 صباحا بتوقيت بكين ( 0314 بتوقيت جرينتش). ودخلت الأقمار الصناعية فى مداراتها المخطط لها. وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 462 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

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