يُرى بالعين المجردة.. المذنب «ZTF» يظهر فى سماء الوطن العربى الليلة (صورة)

جدة - نرمين السيد - قالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها على منصة "تويتر"، إن المذنب وصل إلى حدود الرؤية بالعين المجردة ويمكن رصده مساء اليوم السبت 28 يناير بسماء السعودية والوطن العربى من موقع مظلم وليس من داخل المدن طوال الليل.





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