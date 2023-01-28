الإعلان رسميًا عن إطلاق «Realme GT Neo 5» الشهر المقبل (صورة)

جدة - نرمين السيد - ونشرت "Realme" إعلانًا تشويقيًا جديدًا كشفت خلاله عن دعم هاتفها الجديد بترقية حديثة فى تقنية الشحن السريع.

وتم رصد الإعلان التشويقى على منصة "Weibo" حيث كشف الإعلان أن الحدث المقبل يعقد الشهر المقبل دون تحديد دقيق لموعد المؤتمر.

وأوضح الإعلان التشويقى أن "Realme GT Neo 5" سيكون أول الهواتف الذكية فى العالم التى تتميز بتقنية الشحن السريع بقدرة 240W.

يذكر أن Realme GT Neo 5 تم رصده أكثر من مرة فى عدة مواقع خلال الفترة الماضية، وتم الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بهذا الإصدار قبل الإعلان الرسمى المرتقب.

ويأتى الهاتف الجديد من Realme GT Neo 5 برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 ومستشعر رئيسى Sony IMX890 فى الكاميرا الخلفية، والذى يدعم أيضًا ميزة التثبيت البصرى.

وينطلق Realme GT Neo 5 بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض 1.5K كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 144Hz.