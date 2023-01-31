بمواصفات فائقة.. نوكيا تطرح هاتفا جديدا لمنافسة الشركات الأخرى

جدة - نرمين السيد - وتسعى نوكيا من خلال سلسلة "X60" غزو الأسواق بهواتفها الجديدة ومنها "Nokia X60 Pro 5G" الذى يُطرح بمواصفات فائقة وبسعر مميز. ويأتى هاتف نوكيا الجديد بشاشة من نوع "Super AMOLED" وبقياس يبلغ 6.4 بوصة وبجودة عرض "+FHD". ويزود الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل وعدسة عريضة بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت، والذاكرة الداخلية تبدأ من 128 حتى 512 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 7000 مللى أمبير فى الساعة، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات. ويتوفر الهاتف "Nokia X60 Pro 5G" بألوان عدة وهى الأزرق والأبيض والأسود، وبسعر يبلغ 699 دولارا أمريكيا.

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