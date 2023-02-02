فى نفس يوم سقوطه بالبئر.. والدة المغربى ريان ترزق بمولود جديد

جدة - نرمين السيد - يبدو أن السعادة حان وقتها لتدخل إلى أسرة الطفل المغربى ريان، ففى صدفة غريبة تبدو وكأنها عوض من الله، وضعت وسيمة خرشيش، والدة الطفل الراحل "ريان"، الذى وافته المنية قبل عام واحد بعد سقوطه فى بئر ضواحى شفشاون، فى واقعة اهتز لها العالم بأسره، طفلا ذكرًا فى نفس يوم سقوط ريان فى البئر.





وبحسب ما أوردته الصحف المغربية وضعت والدة الطفل ريان، صباح اليوم الخميس مولودا ذكرا بمستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، إلا أنه تأتى ولادة الطفل الرضيع، فى صدقة غريبة، إذ جاءت فى نفس يوم سقوط شقيقه الراحل ريان أورام فى البئر ما أعاد للجميع تفاصيل المأساة الطويلة التى تعرضت لها الأسرة، يوم 2 فبراير من السنة الماضية. وكانت توجهت أنظار العالم كله العام الماضى، لدوار "إغران" بضواحى شفشاون فى دولة المغرب، بعدما سقط الطفل ريان فى بئر يبلغ عمقه 32 مترا، ظل به 5 أيام، حتى تمكنت قوات الإنقاذ المغربية من إخراجه، وسط سعادة من الجميع فرحين بنجاح عمليات إخراج الملاك الصغير، ولكن حالة الفرح هذه لم تستمر إلا دقائق إذ أعلنت السلطات المغربية وفاة "ريان".

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