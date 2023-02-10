جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "الطعام الذى نتناوله له فوائدة عديدة فهو لازم لقيام أعضاء الجسم بوظائفها الطبيعية، ولازم لرفع مناعة الإنسان فى مواجهة الأمراض من خلال الفيتامينات والمعادن الموجودة به، وأيضا يبعث بالإحساس بالاستمتاع والسعادة عند تناوله".
وتابع: "إلا أن هناك فائدة أخرى عظيمة لا يدركها إلا من يقوم بها، ألا وهى أن مشاركة الآخرين طعامك حتى وإن كانوا أقاربك أو أصدقائك أو جيرانك والأعظم هؤلاء القريبين منك، ومن هم أقارب فتجدهم حول سكنك أو فى الشارع أو الحى الذى تعيش فيه وغيرهم، تعالوا نشارك المحتاج وغير المحتاج طعامنا فنفوز بأعظم فوائد الطعام على الإطلاق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر يطلق دعوة لمشاركة الآخرين الطعام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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