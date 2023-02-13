أبل تخطط لطرح هواتف آيفون برسوم شهرية قريبًا

وأوضح التقرير الذى نُشر يوم الأحد أن مشكلات هندسية حالت دون إطلاق البرنامج، ولكنه توقع أن يطلق البرنامج خلال شهر مارس أو أبريل المقبلين.
وكانت تقارير نُشرت بداية العام 2022 قد تحدثت أن أبل تعمل على جلب نموذج الخدمات الخاص بها إلى قطاع الأجهزة، وذلك عن طريق توفير هاتف آيفون مالأجهزة الأخرى مقابل رسوم شهرية.
وقالت "بلومبرج" فى تقريرها إن أبل تعمل على 4 مشاريع للتقنية المالية فى الوقت الراهن، وقد كشفت عن اثنين منهما، وهما، Apple Pay Later "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، وApple Card Savings Account "حساب مدخرات بطاقة أبل".
يذكر أن أبل مازالت تعمل على مشروع الاقساط الشهرية لخدمة الدفع "Apple Pay Monthly Installments" بالإضافة إلى برنامج الاشتراك الخاص بتوفير هواتف آيفون.
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