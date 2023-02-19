جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن"آبل" أطلقت تحذيرا لعملائها تزامنًا مع إصدار تحديث جديد، حيث أصدرت الشركة بيانًا حذرت فيه من أن عدم تحديث نظام التشغيل قد يؤدى لاختراق الهواتف بسبب مشكلة بمتصفح "سفارى".
وأوضح التقرير أن آبل قالت فى بيانها إن الخلل الأمنى سمح للقراصنة بتنفيذ برمجة عشوائية على جهاز آيفون، لافتًا إلى "آبل" أضافت فى تحذيرها أن النظام المحدث متاح فقط لطرازات آيفون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: آبل تحذر عملائها من إمكانية تعرض هواتفهم للاختراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.