تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى.. حقائق القدماء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس حدثاً فريداً، حيث تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى المتواجد فى بهو المتحف المصرى الكبير، وتحدث الظاهرة صباح 21 فبراير من كل عام.
ومن المقرر بعد الافتتاح الرسمى للمتحف إقامة فاعلية احتفالًا بتعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بشكل سنوى على أن تُضَمّ هذه الفاعلية إلى برنامج زوار المتحف، التى تقام فى ساحة المتحف المصرى الكبير كل عام، والتى يمكن ربطها بالفاعلية الحضارية الأصلية بمعبد أبى سمبل؛ من أجل العمل على مزيد من تنشيط السياحة الثقافية المحلية والدولية.
وتتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل مرتين سنويا فى 22 فبراير و22 أكتوبر.
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