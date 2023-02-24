جوجل تستحوذ على تطبيق الرياضيات الكرواتى «فوتو ماث»

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن التطبيق الكرواتى اكتسب شعبية كبيرة منذ إطلاقه قبل أربع سنوات، حيث يجيب برنامج التطبيق على مسائل الرياضيات ويشرحها، كما يحتوى على آلة حاسبة مزودة بكاميرا ذكية تتيح للمستخدمين ببساطة توجيه كاميرات الهاتف إلى صيغة رياضية، مع ظهور الإجابة على الشاشة على الفور تقريبًا.
وأنشأ دامير سابول التطبيق بعد أن كافح لشرح مفاهيم الرياضيات بطريقة سهلة وبسيطة عند مساعدة أطفاله فى واجباتهم المدرسية فى الرياضيات.
وذكرت تقارير إخبارية أن متحدثا باسم جوجل أكد الصفقة، إلا أنه يتعين أن تقرر المفوضية الأوروبية ما إذا كانت ستعطى الضوء الأخضر لسريان الاتفاق بحلول 28 مارس المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "فوتو ماث" حصلت على تمويل بقيمة 23 مليون دولار فى عام 2021 لمواصلة تطوير تطبيقها لتعلم الرياضيات، والذى تم تنزيله أكثر من 300 مليون مرة، وفقًا لما يذكره موقعها على الإنترنت. وقد ساعد التطبيق على شعبيتها بعد التحول إلى التعليم المنزلى خلال عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا.
واجتذبت الشركة مستثمرين بارزين منذ إطلاقها، وأصبحت واحدة من عدد متزايد من شركات التكنولوجيا الكرواتية البارزة التى قامت بجمع تمويل رأس المال الاستثمارى.
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