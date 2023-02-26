مواصفات هاتف فيفو الشبابى الجديد «iQOO Z7 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "iQOO Z7 5G" بالعديد من المواصفات، منها شاشته المقاومة للمياه والغبار فهى من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة وبدقة 1080 × 2400 بيكسل. ويزود بكاميرا خلفية مزدوجة، مع مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا ثانوية بمستشعر بدقة 13 ميجابيكسل، مع فلاش LED مزدوج. ويتمتع الهاتف "iQOO Z7 5G" ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات.

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