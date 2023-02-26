القاهرة الإخبارية-فى جولتها لتخفيض العمالة.. تويتر تستغنى عن عشرات الموظفين

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع "ذى إنفورميشن" الإلكترونى، أن شركة "تويتر" المملوكة للملياردير "إيلون ماسك" سرحت عشرات الموظفين، فى إطار ثامن جولات تخفيض العمالة، منذ أن تولى "ماسك" رئاسة شبكة التواصل الاجتماعى الشهيرة، أواخر أكتوبر.





ونقل التقرير عن أشخاص على دراية مباشرة بالمسألة، فى وقت مبكر اليوم الأحد، قولهم إن تخفيض الوظائف شمل العديد من الفرق الهندسية، أبرزها تلك التى تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وسرحت "تويتر" مطلع نوفمبر، نحو 3700 موظف فى إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك، الذى استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وأشار موقع "ذى إنفورميشن" المعنى بالتكنولوجيا الأمريكى، إلى أن خفض الوظائف الأخير يستهدف تعويض انخفاض الإيرادات بعدما تولى ماسك الشركة، وخفض عدد العاملين الذى تقلص بالفعل 70% على الأقل ليصل نحو ألفى موظف.

وقال "ماسك"، فى نوفمبر: إن الخدمة تعانى انخفاضًا كبيرًا فى الإيرادات، مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.