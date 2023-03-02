تجمل بالأخلاق.. سلوكيات تهدم الحياة الزوجية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، سلوكيات تهدم الحياة الزوجية.

وأشار الخبراء إلى أن هناك سلوكيات تدمر العلاقة بين الزوجين، وتتسبب فى المشاكل وتزيد من الخلافات بينهما، ومنها:

-الأنانية:

فى حالة تسلل الأنانية بين الزوجين، ينتج عنها تدمير العلاقة بين الطرفين، ولكن يجب أن يكرم كل رجل زوجته ويهتم برغباتها بدلا من أن يضع نفسه فى المرتبة الأولى طوال الوقت.

-الانشغال:

تتسبب مسؤوليات الحياة وانشغال الطرفين خلال الوظائف والمهام اليومية فى بعد المسافات بينهما، بل يجب تخصيص بعض الوقت للمحادثات والتواصل بالإضافة إلى التركيز فى العلاقة بينهما.

-الكسل:

ينتج عن الكسل حدوث المشاكل فى الزيجات، وبدلا من التعامل مع مهمة واحدة والتخلص من الكسل، يتفاقم الصراع الصغير ويتحول إلى أزمة.