«جوجل» تطلق تحديثا بشأن سطح المكتب

جدة - نرمين السيد - سيساعد التصميم الجديد المستخدمين فى التعرف بسرعة على مواقع الويب فى نتائج البحث والإعلانات.

ما الذى سيتغير؟

سيشمل التصميم المحدث الرموز المفضلة وأسماء المواقع فى نتائج بحث سطح المكتب من "جوجل"، على غرار التصميم الذى تم طرحه فى بحث الجوال فى أكتوبر الماضى.

يعد هذا التغيير جزءًا من جهود "جوجل" المستمرة لتحسين تجربة المستخدم من خلال جعل نتائج البحث إلى جانب الإعلانات أكثر تميزًا من الجانب البصرى.

الرموز المفضلة وأسماء المواقع

إضافة أسماء المواقع إلى نتائج البحث على سطح المكتب، ستؤدى إلى تمكين المستخدمين من تحديد الموقع الإلكترونى المتصل بكل رابط صفحة ويب.

ستعمل "جوجل" أيضًا على ضبط حجم وشكل الرموز المفضلة التى تظهر فى نتائج البحث لجعلها أكثر وضوحًا.

ستنطبق هذه التغييرات أيضًا على الإعلانات على شبكة البحث، مما يوفر مزيدًا من الوضوح وشفافية المعلن.

مسح تسمية الإعلانات

تلتزم "جوجل" بتوفير تصنيف واضح للإعلانات لضمان قدرة المستخدمين على تمييزها عن نتائج البحث المجانية.

ستظهر تسمية الإعلانات على شبكة البحث الآن فى السطر الخاص بها فى الزاوية العلوية اليسرى من الإعلان.

وسيتم تمييز إعلانات الجوال بكلمة "دعائى" بنص أسود عريض لجعلها أكثر وضوحًا وتميزًا عن أنواع المحتوى الأخرى.

كيفية تقديم اسم موقع لجوجل

تقوم "جوجل" تلقائيًا بإنشاء أسماء المواقع فى نتائج البحث من خلال النظر فى محتوى الموقع والمراجع إليه التى تظهر على الإنترنت.

على الرغم من أنه من المستحيل تغيير أسماء المواقع يدويًا للمواقع الفردية، إلا أنه يمكنك تحسين دقة الاسم المعروض لموقعك عن طريق إضافة بيانات الويب المنظمة.

من المهم ملاحظة أن أسماء المواقع تختلف عن ارتباطات عنوان كل صفحة، وهى فريدة لكل عنوان URL.

تستخدم "جوجل" اسم الموقع لتقديم أدق تمثيل لمصدر كل نتيجة.

ما تفسير ذلك؟

يهدف تصميم نتائج بحث سطح المكتب المحدّث من "جوجل" باستخدام الرموز المفضلة وأسماء المواقع إلى جعل نتائج البحث والإعلانات أكثر تميزًا بصريًا.

يمكن أن يؤدى اسم موقع دقيق وجذاب بصريًا إلى زيادة فرص جذب نقرات من الزوار المحتملين.

بالنسبة للمسوقين ومحترفى تحسين محركات البحث (SEO)، يؤكد هذا على أهمية استخدام البيانات المنظمة لمساعدة "جوجل" فى عرض اسم موقعك المفضل فى نتائج البحث.