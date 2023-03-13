الإفتاء: الصبر على الأزمة من أعظم الدروس المستفادة من حياة النبى

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن الصبر على الأزمة وحسن إدارتها من أعظم الدروس المستفادة من حياة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذى كان يمر الشهر وأكثر ولا تُوقد نار للطعام فى بيته الشريف.





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