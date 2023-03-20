القاهرة الإخبارية- هواة يرصدون الأجرام السماوية فى صحراء الكويت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "فى صحراء الكويت الساكنة، تجمع هواة التحديق فى النجوم الذين لديهم فضول نحو الكواكب والنجوم المتلألئة لاستكشاف الكون، وإلقاء نظرة واضحة على هذه الأجرام التى تتجول فى السماء، وبتمركزهم بعيدا عن التلوث الضوئى أمكنهم رؤية صورة واضحة للقمر والحفر المنتشرة على سطحه".

وأوضح أحد الحضور: "اليوم تستطيع رؤية العديد من العناصر الفلكية ورصدها، كما أن لدينا الكثير من التليسكوبات، وأحدها أحدث تلسكوب فى العالم".

وأضاف التقرير: "يستخدم هؤلاء الهواة تلسكوبات متطورة لإلقاء نظرة على نجوم معينة خلال الرحلة التى نظمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمى، وواحدة من أبرز أحداث الرحلة هى اللحظة التى يرى فيها مشاركون كواكب مثل زحل أو المشترى".

وتالع أحد المشاركين: "أرى النجوم بالتلسكوب، ونحاول استكشاف العالم الخارجى بشكل أكبر، وهى مغامرة وقمة بالاستمتاع، كما أن المتعة تزيد بسبب الجو الرائع للغاية الذى يساعد على هذا الأمر".

وأوضح التقرير: "يمكن مشاهدة الصور الواضحة التى ترصدها التليسكوبات على الهاتف المحمول، كما تم تعليم هواة التحديق فى النجوم كيفية التعرف على الأبراج واستخدامها فى تحديد الاتجاهات، وفى تلك الليلة كانت السماء صافية عندما غامروا بالخروج إلى الصحراء، وهى واحدة من أفضل المواقع فى البلاد لرصد النجوم".