موعد طرح هاتف فيفو الجديد القابل للطى

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo X Flip" بشاشة خارجية كبيرة وسيكون للشاشة الداخلية قطر يبلغ 6.8 بوصة وبدقة Full HD +، كما يتمتع بشاشة ثانوية على الغطاء الخارجى للجهاز بحجم صغير. ويزود الهاتف بكاميرتين فى الخلف، واحدة منها لدقة 50 ميجابيكسل مع مستشعر سونى "IMX866" بدقة فائقة تبلغ دقتها 12 ميجابيكسل. ويطرح الهاتف "Vivo X Flip" ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4400 مللى أمبير فى الساعة، مع تقنية الشحن السريع بقوة 44 وات، كما يتقرن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت رام. ومن المتوقع أن تطرح الشركة هاتفها الجديد القابل للطى "Vivo X Flip" فى أبريل المقبل.

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