لرصد الأشعة الكونية.. صينيون يبحثون إمكانية إنشاء تلسكوب تحت الماء

وقال كبير باحثى المشروع فى معهد فيزياء الطاقة العالية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم تشن مينج جيون، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إن الهدف من بناء مثل هذا التلسكوب تحت الماء هو رصد النيوترينوات العالية الطاقة، حيث يعتقد أن هذه الجسيمات تنتج خارج النظام الشمسى، لذا فإن رصد النيوترينوات التى تمر عبر التلسكوب سيسهم فى حل لغز علمى عمره قرن من الزمان لأصل الآشعة الكونية.
وأضافت أن فى أوائل القرن العشرين، اكتشف العلماء أن الأرض تتعرض لقصف مستمر من جسيمات نشطة من الفضاء الخارجى، والتى تسمى الآشعة الكونية، ورصد مرصد التيار الهوائى المرتفع الكبير فى جبال هضبة تشينغهاى - التبت بالصين 12 مصدرا لآشعة غاما فى عام 2021، ويعتقد أنها تأتى من نفس مصادر الآشعة الكونية.
وفى هذا السياق، قال تشن إن إحدى الفرضيات الشائعة هى أنه من المحتمل أن تكون النيوترينوات العالية الطاقة وآشعة جاما تنتج فى وقت واحد عندما تنشأ الآشعة الكونية العالية الطاقة، مضيفا أنه إذا تمكنا من رصد الجسيمين معا، فسنتمكن من تحديد أصل الآشعة الكونية".
وأضاف أنه عند المرور عبر الماء، تصطدم النيوترينوات بالنواة الذرية وتنتج جسيمات ثانوية، تنبعث منها إشارات ضوئية يمكن التقاطها بواسطة أجهزة الرصد تحت الماء.
وقد ألمحت بعض الدراسات إلى هذا الاحتمال بالفعل، ويعتقد "تشن" أن رصد النيوترينوات يمكن أن يتتبع أصل هذا الإشعاع الفضائى الغامض.
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