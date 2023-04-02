جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على فخرى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى برنامج "فتاوى الناس" الذى تقدمه الإعلامية زينب الخطيب على قناة "الناس"، إن زكاة الفطر تجب على من وجد قوته وقوت أولاده ليلة العيد ويوم العيد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس ـ من يجب عليهم إخراج زكاة الفطر؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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