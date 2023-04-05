جدة - نرمين السيد - وكشفت دار الإفتاء عن خلق عظيم من أخلاق الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "كان صلى الله عليه وآله وسلم يمازح أصحابه ويلاطفهم، ويشاركهم طعامه".
وأضاف: "فيروى جابر بن عبد الله أنَّه كان جالسًا فى يومٍ من الأيام، فأتى النبى وأشار إليه أن يأتى معه، وأخذ بيده ذاهبًا به إلى إحدى حجرات زوجاته، فدخل النبى وأذِن لجابر أن يدخل، فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأهله: "هلْ مِن غَدَاءٍ؟ فَقالوا: نَعَمْ، فَأُتِى بثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ".
وتابعت الإفتاء: "فأخَذَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قُرْصًا، فَوَضَعَهُ بيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ، فَوَضَعَهُ بيْنَ يَدَى، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ، فَكَسَرَهُ باثْنَيْنِ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بيْنَ يَدَيْهِ، وَنِصْفَهُ بيْنَ يَدَى، ثُمَّ قالَ: هلْ مِن أُدُمٍ؟ قالوا: لا إلَّا شيءٌ مِن خَلٍّ، قالَ: هَاتُوهُ، فَنِعْمَ الأُدُمُ هُوَ".
وحسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة يؤذن لـ صلاة الفجر، اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة الـ 4:12 صباحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد أذان الفجر اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.