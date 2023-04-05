قناة الناس.. الشيخ خالد شعبان يقدم «مع التلاوة» فى رمضان

جدة - نرمين السيد - تذيع قناة الناس اليوم الأربعاء حلقة جديدة من برنامج "مع التلاوة" للشيخ خالد شعبان من السبت حتى الأربعاء فى رمضان.



جدة - نرمين السيد - تذيع قناة الناس اليوم الأربعاء حلقة جديدة من برنامج "مع التلاوة" للشيخ خالد شعبان من السبت حتى الأربعاء فى رمضان.

ويتلقى الشيخ خالد شعبان خلال الحلقة أسئلة واستفسارات المشاهدين من خلال التعليقات على الصفحة وفي البرنامج على الأرقام التالية: 0238555956 - 0238555949

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