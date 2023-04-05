«من كام سنة».. قصة أول موكب لاستطلاع هلال شهر رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحكى خير فى حلقة اليوم قصة أول موكب خرج لاستطلاع رؤية شهر رمضان، وقال إن الباحثين والمؤرخين اتفقوا أن أول من خرج فى موكب لاستطلاع هلال شهر رمضان كان قاضى اسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن لويعة، سنة 155 هجريًا.

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