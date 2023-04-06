تقارير: إجراء تعديلات جديدة فى تصميم واجهة واتساب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبوابة معلومات واتساب "WaBetaInfo"، أظهر أحد الإصدارات التجريبية من "واتساب" لنظام "أندرويد" أن النظام الأساسى يفكر فى تعديل واجهة مستخدم التطبيق وأن المستخدمين سيروا شريط تنقل جديدًا فى الجزء السفلى من التطبيق.

يمكن أن تتحرك علامات التبويب مثل الدردشات والمكالمات والمجتمعات والحالة إلى أسفل مع موضع جديد ومظهر مرئي، مما سيسهل على المستخدمين التنقل بسرعة بين أقسام "واتساب" المختلفة من أسفل التطبيق.

حاليًا، يمكن رؤية كل علامات التبويب هذه فى الجزء العلوى من التطبيق، مما يصعب على البعض التبديل بين علامات التبويب لأن الهواتف هذه الأيام تحتوى على شاشات ضخمة.

يقول المصدر المذكور إن هذه واحدة من أكثر الميزات المطلوبة وإن "واتساب" ييجرى أخيرًا تغييرات لتزويد المستخدمين بتجربة أفضل.

من المحتمل أن يكون هذا إعادة تصميم بسيطة، وهو أمر تقترحه لقطات الشاشة.

ولا توجد تفاصيل حول ما إذا كان "واتساب" سيجرى تغييرات فى قسم الإعدادات أيضًا، أو قسم معلومات الاتصال لتوفير وصول أفضل إلى بعض الميزات.

إذا كان هناك المزيد من التغييرات، فيجب أن نسمع عنها فى المستقبل القريب، حيث تم رصد أحدث تغيير فى "WhatsApp beta" لتحديث "أندرويد 2.23.8.4".

إلى جانب ذلك، يعمل "واتساب" أيضًا على ميزة خصوصية رئيسية تتيح لك قفل وإخفاء الدردشات.

سيكون خيار قفل الدردشة مرئيًا فى قسم المعلومات فى جهة الاتصال على "واتساب"، كما سيتمكن الأشخاص من تعيين رمز مرور وقفل ببصمة الإصبع للدردشة.

بمجرد تمكين هذه الميزة لمحادثات محددة، سيضيف التطبيق قسم دردشة مغلقًا فى الأعلى للسماح لك بإخفائه بسهولة، وسيتمكن المستخدم أيضًا من إخفاء هذا القسم.

تجدر الإشارة إلى أن "واتساب" يوفر لك بالفعل خيار قفل تطبيق المراسلة وستوفر ميزة قفل الدردشة، وهو ما يعد أمانًا إضافيًا للمستخدمين.

ستتيح لك الميزة القادمة قفل الدردشات المحددة التى تعتقد أنها مهمة ويجب أن تتمتع بأمان مضاعف، كما ستوفر لك الحماية من غزاة الخصوصية وبمجرد إصدارها، سيتمكن الأشخاص من تسليم هواتفهم بسهولة لأى شخص للقيام ببعض الأعمال دون القلق بشأن أى شيء.