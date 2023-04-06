قناة الناس.. حكم الزكاة على المرتب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال برنامج "قلوب عامرة" المذاع على قناة الناس.



وأجابت نادية عمارة عن السؤال بقولها: "لا زكاة على المرتب إلا بعد أن يتم الادخار منه وأن يمر عليه النصاب القانونى، فالأصل أنه لا زكاة فى المرتب ولكن فى المال حق وهو حق الصدقة".

وأضافت: "ما نقص مال من صدقة، فالصدقة تطفئ غضب الرب وبركة فى نفسك ومالك وفى أهل بيتك".