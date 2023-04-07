جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "كان صلى الله عليه وآله وسلم يعامل الأطفال برفقٍ ولينٍ، وكان عطوفًا حنونًا عليهم، وتجلَّى ذلك من خلال معاملته مع ابنه إبراهيم، وحفيديه الحسن والحسين، ويصف أنس بن مالك رضي الله عنه هذه المعاملة فيقول: "ما رَأَيْتُ أَحَدًا كانَ أَرْحَمَ بالعِيَالِ مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ". موعد أذان الفجر اليوم وحسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة يؤذن لـ صلاة الفجر، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الـ 4:09 صباحا.

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