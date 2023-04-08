لماذا غير إيلون ماسك شعار تويتر؟

جدة - نرمين السيد - تم استبدال شعار "تويتر" فى الزاوية اليسرى العلوية بأيقونة "كلب" من عملة الدوجكوين المشفرة.

الدوجكوين هى عملة مشفرة ظهرت عام 2013، تم تصميمها للسخرية من العملات المشفرة الأخرى مثل Bitcoin وEthereum.

يعد ماسك من كبار المعجبين بـالدوجكوين، ويستخدم الميمات الخاصة به فى كثير من الأحيان وحتى الرجوع إليها أثناء استضافة Saturday Night Live.

وعلى الرغم من تغيير الشعار إلا أنه لا أحد يعرف ما يدور فى رأس ماسك، لكنه حاول الفترة الأخيرة ابتكار طرق جديدة لتصفية الضوضاء على "تويتر"، ومنح الجميع قدم المساواة مع اختراع خدمة الاشتراك المدفوع Twitter Blue.

غير أن عظم الناس يصفون التغيير بأنه محرج وعديم الفائدة.