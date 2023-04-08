قناة الناس ـ الجندى: إعلان الانتماء يكيد لقطاء الأوطان ويصيبهم بالذعر

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ خالد الجندى، إن هناك نوعا جديدًا من المصطلحات التى تفرض نفسها على قاموس الشارع المصرى، ومنها ما هو إيجابى أو سلبى، لافتًا إلى أنه من بين هذه المصطلحات "مطبلاتى".





وأضاف الشيخ خالد الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن تقرع طبول الحرب وتعلن بكل صراحة انحيازك لبلدك فهذا مؤلم لناس آخرين هم "لقطاء الأوطان". وتابع، أن هذا المصطلح بدأ يسرى مؤخرًا على طبقات من المثقفين والفنانين، لافتًا إلى تصريحات الفنان أحمد بدير عن دعمه لبلاده، قائلاً: "أنا موافق أكون مطبلاتى لبلدى"، ورد الشيخ خالد الجمل عليه، والذى أكد أن الانتماء للوطن من صميم الدين ونصرته وقال: "أنعم به من تطبيل.. وأعلنها مدوية كلنا طبالون لوطننا". وأعرب الجندى، عن سعادته بانتشار هذه الحالة من الوعى، معتبرًا أن كلمات بدير والجمل ستنزل على بعض الناس كالنار، مشددًا على أنه لا يوجد أغلى من الوطن بعد دين الله.

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