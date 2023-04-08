قناة الناس ـ التهويل والتضخيم أداة خطيرة يستخدمها الشيطان ضدك.. فاحذرها

جدة - نرمين السيد - حذر الداعية عمرو مهران من "التهويل والتضخيم" كأحد الأدوات التى يستخدمها الشيطان ضد الإنسان، فيبدأ فى تكبير المشاكل أمام عينيه، ويوسوس له بأن كل ملفات حياته مليئة بالمشاكل التى تكبر وتزيد دون مساندة من أحد.





وأضاف الداعية عمرو مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الشيطان يوسوس للإنسان أيضًا بأنه لا أحد يسانده فى مشكلاته، بل يلومونه، فى حين أنهم يساندون غيره، فيفسد علاقاته بأقرب المقربين له، حتى يتولد احساس لدى هذا الشخص بأنه مهمل من الآخرين وأنهم ضحية لهم وأن له حقوق عليهم.

وتابع أن النفس تزين للإنسان هذا الصوت الداخلى الذى يرفع عنه مسؤولية حل المشاكل، فيتمسك بالطلب والاعتمادية أكثر، فى حين أن الناس تنفر من الشخص الاعتمادى بشكل كبير، وهنا يبدأ الشيطان فى مرحلة الهدم ويزين له البعد عن أحبابه.

وأوضح مهران، خلال "احتياج"، أن الشيطان عمل على تضخيم المشكلة، ثم علمه أن يرمى حمل المشكلة على غيره، فتنفر الناس منه، مؤكدًا أن هذا هدم واضح وصريح، وأن التضخيم معروف فى علم النفس بأنه خطأ من أخطاء التفكير التى تضر بالإنسان فى مراحل حياته، وهو فخ شيطانى محكم.

وأشار الداعية عمرو مهران، أن التخلص من السيطرة النفسية للشيطان تبدأ بإدراك الفارق بين الطلب والاحتياج، ومعرفة احتياجه الحقيقى، وهنا ستختلف الصورة، لافتًا إلى احتياج التواصل الذى نبه له علماء النفس، والذى يعد دعم يحتاجه الإنسان حتى يتجاوز مشكلاته.